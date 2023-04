Asml: Aktie unterbewertet - Kursziel 726,23 EUR

Die Asml-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 726,23 EUR, was einem Abschlag von -21,03% zum aktuellen Kurs entspricht.

• Am 28.04.2023 stieg die Asml-Aktie um +1,95%

• Guru-Rating bei Asml erhöht sich auf 79,49 nach zuvor null

Am gestrigen Tag legte die Asml-Aktie eine positive Entwicklung von +1,95% hin und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +0,34%. Die Stimmung am Markt ist somit optimistisch.

Von neun Analysten wird die Aktie als “starker Kauf” eingestuft und weitere 22 geben ein “Kauf”-Rating ab. Sieben Experten halten das Papier für neutral und lediglich einer rät dazu die Aktie zu verkaufen.

Insgesamt sind demnach noch immer 87,18% der Analysten positiv gestimmt.

Das Guru-Rating erhöhte sich zuletzt auf einen Wert...