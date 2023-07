Asml: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 714,00 EUR

Die Asml-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 714,00 EUR.

• Am 03.07.2023 stieg die Asml-Kursentwicklung um +1,49%.

• Aktuelles Kurspotenzial beträgt +6,11%.

• 77,50% der Analysten sind optimistisch eingestellt.

Am gestrigen Tag legte die Asml-Aktie am Finanzmarkt um +1,49% zu und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Bilanz von +3,59%. Die momentane Stimmung ist also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Asml liegt bei 714,00 EUR. Entsprechend haben Bankanalysten ein durchschnittliches Rating von “Kauf” oder besser vergeben. Ein Investitions-Potenzial ergibt sich dabei in Höhe von +6,11%.

Zwar gibt es auch einige Analysten mit anderer Meinung – insgesamt halten aber 77,50% dieser Experten an einem positiven Ausblick fest...