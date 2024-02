Asml Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Analyse der Aktienkurse von Asml durch unsere Analysten hat ergeben, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Die Bewertung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führte. Zudem wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien über Asml diskutiert.

Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung, basierend auf fünf konkret berechneten Signalen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine positive Differenz von +0,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz ergab eine Zunahme positiver Kommentare über Asml in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führte. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Asml mit einer Rendite von 108,29 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" deutlich besser abschneidet. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Asml mit 108,29 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.