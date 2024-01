Asml Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einer Rendite von 108,29 Prozent hat sich die Aktie als sehr stark erwiesen. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Asml-Aktie bei 8,45 liegt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 26,36. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment für Asml war vor kurzem eher positiv, jedoch haben sich die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen mehr auf die negativen Themen rund um das Unternehmen konzentriert. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments. Dennoch zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Asml bei 0,47 Prozent, nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Asml in verschiedenen Bereichen eine starke Leistung gezeigt hat, was sich in positiven Ratings und Einschätzungen widerspiegelt.