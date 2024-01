Asml Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiger Bestandteil des Handels, da sie dabei helfen kann, den aktuellen Trend und die Stimmung bezüglich eines bestimmten Wertpapiers zu bewerten. In diesem Artikel betrachten wir die technische Analyse der Asml-Aktie anhand verschiedener Indikatoren.

Der erste Indikator, den wir betrachten, ist der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt umfasst. Bei einem Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 619,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 686,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,83 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Asml-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Summe wird Asml auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse betrachten wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie, das bei 55,52 liegt. Dieser Wert ist ähnlich wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche und die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Asml-Titel werden auch in den sozialen Medien diskutiert. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen weisen insgesamt auf positive Einschätzungen hin, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Jedoch zeigen die letzten zehn Handelssignale ein gemischtes Bild von 1 Gut- und 9 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Abschließend betrachten wir den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Asml. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt hingegen bei 42,99, was bedeutet, dass Asml hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Asml-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt. Die technische Analyse deutet insgesamt auf eine positive Stimmung und Entwicklung der Asml-Aktie hin.