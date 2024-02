Asml Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 108,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung, was bedeutet, dass Asml im Branchenvergleich eine Outperformance von +108,29 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Asml diese Zahl um 108,29 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung eine "Neutral"-Bewertung ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung für Asml blieb im betrachteten Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Asml daher die Note "Neutral" zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Asml liegt der 7-Tage-RSI bei 3,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Entsprechend erhielt sie ein "Gut"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Asml überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wurde.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Asml. Unsere Auswertung ergab, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Darüber hinaus wurden 5 positive und 0 negative Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Asml.