Asml: Aktie mit großem Kurspotenzial

Die Asml-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 765,00 EUR, was einem Potenzial von +26,30% entspricht.

• Am 11.08.2023 fiel die Asml-Aktie um -2,96%

• Die positive Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating von 3,95 wider

• Von insgesamt 37 befragten Experten empfehlen nur noch ein kleiner Teil den Verkauf (1/37)

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Asml-Aktie einen Rückgang von -3,12% verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -2,96%. Trotz dieser Tendenz sind Bankanalysten immer noch optimistisch in Bezug auf das Potenzial der Aktie.

Von insgesamt 37 befragten Experten bewerten acht die Aktie als starken Kauf und zwanzig weitere geben ihr eine Kaufempfehlung. Acht Experten raten zum Halten des Wertes und lediglich einer spricht...