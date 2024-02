Asml Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Asml eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Asml daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Asml in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 108,29 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +108,29 Prozent bedeutet. Auch im Bereich der "Informationstechnologie" lag die Aktie mit 108,29 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Asml ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asml mit 0,47 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt mit 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.