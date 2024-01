Asml Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 108,29 Prozent erzielt, was 108,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Asml eine überdurchschnittliche Leistung erbracht und wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Asml-Aktie liegt mit einem Wert von 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Asml in den sozialen Medien verzeichnet. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Schlecht"-Rating. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asml-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt jedoch bei 39,26, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Asml eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.