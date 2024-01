Asml Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Dividendenrendite für Asml beträgt derzeit 0,47 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0,83 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Asml liegt bei 31,11 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 34,51 keine Über- oder Untertreibung an. Insgesamt erhält das Asml-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Asml in sozialen Medien gesprochen. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab jedoch 4 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml beträgt 55,52, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.