Asml Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt bei 55,52, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität bei den Diskussionen über Asml, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist jedoch insgesamt negativ. In den vergangenen beiden Wochen dominierten überwiegend negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt. Die technische Analyse der Aktie zeigt jedoch positive Signale, da der aktuelle Kurs der Asml um 34,73 Prozent über dem GD200 liegt und auch der GD50 mit einem Abstand von 8,39 Prozent ein gutes Signal liefert.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Asml-Aktie auf der Grundlage fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien.