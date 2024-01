Asml Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Asml wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Asml-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Asml im vergangenen Jahr eine Rendite von 108,29 Prozent erzielt, was 108,29 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 0 Prozent, und Asml liegt aktuell 108,29 Prozent darüber. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Asml bei 616,72 EUR verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 646,4 EUR, was einen Abstand von +4,81 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 630,55 EUR erreicht, was einer Differenz von +2,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Asml konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Asml für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.