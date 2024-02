Asml Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Das niederländische Technologieunternehmen Asml wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 55, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Die Dividendenrendite liegt bei 0,47 Prozent und erhält ebenfalls eine neutrale Bewertung. In technischer Hinsicht wird die Asml-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 33,15 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 19,3 Prozent und führt zu einer guten Bewertung in der einfachen Charttechnik. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 31 und wird als neutral bewertet. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage eine überverkaufte Situation und erhält somit eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Asml-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des RSI mit einem positiven Rating bewertet.