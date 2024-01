Asml Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Asml in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Gesamtbewertung des Titels als "Schlecht" eingestuft wird. Darüber hinaus haben wir diese Form der Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 2 negative und 0 positive Signale zeigten. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Asml auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem Wert von 55,52 liegt das KGV auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 0. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Asml derzeit bei 616,72 EUR verläuft. In Anbetracht dessen, dass der Aktienkurs selbst bei 646,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,81 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Ebenso verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 630,55 EUR aufweist, was einer Differenz von +2,51 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Auf Basis beider Zeiträume lautet somit das Gesamtergebnis "Neutral".

Des Weiteren wird Asml anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 90,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Asml eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf diesen Punkt der Analyse.