Asml Aktie: Was bedeuten die jüngsten Entwicklungen?

Im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt der Schlusskurs für die ASML-Aktie bei 608,17 EUR. Der letzte Schlusskurs vom letzten Handelstag betrug jedoch lediglich 577,50 EUR mit einem Unterschied von -5,04 Prozent. Aus charttechnischer Sicht verdient dies somit eine “Schlecht”-Bewertung. Die Chartanalyse berücksichtigt sowohl den 200-Tage- als auch den 50-Tage-Durchschnitt in ihrer Analyse. Mit einem letzten Schlusskurs von 577,50 EUR für die ASML-Aktie bewegt sich diese auch recht nah am gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +13,96 Prozent entspricht und somit eine “Gut”-Einstufung auf kurzfristiger Basis verdient hat.

Asml im Fokus der Fundamentalanalyse: Eine Bewertung des Unternehmens

Die Aktie von Asml, einem Unternehmen aus der Branche der Halbleiterausrüstung und Materialien, weist ein aktuelles...