Asml Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Asml übertrifft den Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" um 108,29 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Asml mit 108,29 Prozent deutlich darüber, da die Branche eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist.

Die Dividendenrendite von Asml liegt aktuell bei 0,47 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Anleger haben Asml in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien für Asml in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Asml eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.