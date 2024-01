Asml Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die niederländische Firma Asml zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 %, was 0,47 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt mit einem Wert von 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Im technischen Bereich zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Asml überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf der 25-Tage-Basis hingegen ist Asml weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien gibt es vermehrt positive Meinungen über Asml, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen ein Ergebnis von 1 Gut- und 9 Schlecht-Signalen, was letztendlich zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asml in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist, obwohl einige technische Aspekte und Handelssignale zu einer neutralen oder schlechten Bewertung führen.

