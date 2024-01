Asml Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 108,29 Prozent, was einem erheblichen Unterschied im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" entspricht, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet, dass Asml derzeit um 108,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite konnte festgestellt werden, dass Investoren, die in Asml investieren, eine Rendite von 0,47 % erzielen können, was 0,47 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet, da die Dividenden nur geringfügig höher ausfallen.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Asml beträgt derzeit 86,17 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionen festgestellt wurde. Insgesamt erhält Asml daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.