Asml Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 108,29 Prozent erzielt, was mehr als 108 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bei einer mittleren Rendite von 0 Prozent. Auch hier übertrifft Asml mit 108,29 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Asml in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 10 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt mit einem Wert von 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,7 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Asml-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.