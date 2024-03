Asml Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die niederländische Halbleiterfirma Asml hat eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,83 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "neutral". In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Aktienkurs von 913,2 EUR 18,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine geringere Aktivität, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher wird die Einschätzung des Sentiments und Buzz als "schlecht" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird Asml weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.