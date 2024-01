Asml Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die niederländische Halbleiterfirma Asml hat eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten zwei Wochen wurde Asml von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies führte zu einer guten Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Asml-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat sich die Asml-Aktie mit einer Rendite von 108,29 Prozent sehr gut entwickelt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.