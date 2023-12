Asml Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Asml ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Es ist deutlich geworden, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie geführt hat. Zudem wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 0 negative und 5 positive Signale festgestellt wurden. Auf Grundlage dieser Signale lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, führt aber insgesamt zu einer "Neutral" Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für Asml in Bezug auf das Kursniveau 0,47 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnittswert (0,83 Prozent) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Ein weiteres wichtiges Signal in der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Asml liegt aktuell bei 46,53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 33,03 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Schließlich ergibt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein insgesamt positives Bild. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine positive Abweichung von 11,37 Prozent bzw. 10,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt lassen diese Kennzahlen und Analysen auf eine neutrale bis positive Entwicklung der Asml-Aktie schließen.