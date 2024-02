Asml Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Das niederländische Technologieunternehmen Asml wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche auf ähnlichem Niveau ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,51 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 19,28, was darauf hinweist, dass Asml überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine gute Bewertung.

Die Dividendenrendite für Asml beträgt 0,47 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als neutral bewertet.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Asml eine Performance von 108,29 Prozent, was eine Outperformance von +108,29 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche als auch zum Informationstechnologie-Sektor erzielt das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite und erhält daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.