Asml Aktie: Kursziel von 714,00 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +5,84%

Die Asml Aktie verzeichnete am 02.06.2023 eine Entwicklung von -0,38%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung bei -0,24%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Asml liegt bei 714,00 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +5,84% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 31 Analysten den Kauf oder das Halten der Asml Aktie und nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,98.