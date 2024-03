Asml Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asml derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 660,72 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (949,2 EUR) um +43,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 785,25 EUR, was einer Abweichung von +20,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml bei 55, was ähnlich dem Durchschnitt in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,47 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Asml-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.