Asml Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Asml war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg des Interesses an positiven Themen seitens der Anleger. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund standen, was zu dieser Bewertung geführt hat.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Asml-Aktie mit einem Wert von 644,2 EUR um +4,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,9 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser positiven Differenz erhält Asml eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Asml zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch laut Messung kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Asml in diesem Punkt.