Asml Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Asml hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" übertrifft Asml diese um mehr als 108 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Asml mit 108,29 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 834 EUR als positiv bewertet, da er um 28,95 Prozent über dem GD200 (646,74 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 738,32 EUR, was einem Abstand von +12,96 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen erhält der Aktienkurs von Asml ein "Gut"-Signal.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml bei 55, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Asml daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Aktie von Asml eine starke Performance, sowohl in der Jahresrendite als auch in der technischen Analyse. Die Diskussionen im Internet haben sich jedoch verringert, was zu einer negativen Einschätzung führt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.

