Asml Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Asml verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 108,29 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 108,29 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt bei 0 Prozent, wobei Asml aktuell 108,29 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asml-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 611,24 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 682,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,61 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +12,95 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Asml-Aktie auf kurzfristiger und längerfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,49 Punkten, was darauf hinweist, dass Asml überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation (Wert: 24,53) an. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml mit einem Wert von 55,52 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.