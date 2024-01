Asml Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Asml heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass Asml überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,99, was bedeutet, dass Asml hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Asml-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Asml ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,52, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich Asml hat sich in den letzten Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Asml-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Asml eine Performance von 108,29 Prozent, was eine Outperformance von +108,29 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als auch mit dem "Informationstechnologie"-Sektor liegt Asml deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.