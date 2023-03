Asml Aktie im Fokus: Analysten zeigen sich begeistert!

Die Analyse der Asml-Aktie durch Experten zeigt in den letzten drei Monaten eine überwiegend positive Bewertung mit 23 Empfehlungen als “Gut”, vier als “Neutral” und einer als “Schlecht”. Die jüngste Bewertung ergibt ein ähnliches Ergebnis, mit 22 Empfehlungen als “Gut”, sechs als “Neutral” und einer als “Schlecht”. Das durchschnittliche Kursziel ist auf beeindruckende 730,05 EUR festgelegt worden, was einem Aufwärtspotenzial von 27,36 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 570,50 EUR entspricht. Dies zeigt das wachsende Vertrauen der Analysten in die künftige Leistung des Unternehmens Asml.

Asml: Ist die Dividendenrendite ein Hindernis?

Angesichts einer Dividendenausschüttung von 1,27 % verzeichnet Asml im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiterausrüstung und -materialien (1,92 %) eine niedrigere...