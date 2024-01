Asml Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Guaranty Bancshare":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf Kursbewegungen über die Zeit. Für Asml wird der 7-Tage-RSI derzeit mit 12,17 Punkten angegeben, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 27,16 im überverkauften Bereich. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Asml diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen deuten auf überwiegend positive Signale in Bezug auf das Anleger-Sentiment hin.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asml liegt mit einem Wert von 55,52 in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Zusammenfassung erhält die Asml-Aktie überwiegend positive Bewertungen in Bezug auf den RSI und das Anleger-Sentiment, während das fundamentale Kriterium neutral bewertet wird.

