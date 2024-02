Asml Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Asml wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 47,51 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 19,28, was bedeutet, dass Asml hier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Asml-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 644,33 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 859,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +33,39 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (730,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+17,61 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Asml in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer abschließenden "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite für Asml beträgt 0,47 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,83) für diese Aktie. Daher erhält Asml eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten für ihre Dividendenpolitik.

