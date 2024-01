Asml Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die niederländische Firma Asml hat eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von Asml als neutrales Investment bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Asml von 648,2 EUR eine Entfernung von +4,86 Prozent vom GD200 (618,15 EUR), was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 642,89 EUR auf, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit wird der Kurs der Asml-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Asml eine Rendite von 108,29 Prozent auf, was mehr als 108 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt, wobei Asml mit 108,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie von Asml in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien weist Asml eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Aktie von Asml, wobei besonders die sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr hervorzuheben ist.