Asml Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Das niederländische Technologieunternehmen Asml bietet eine Dividendenrendite von 0,47%, was 0,47 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 0% in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche hat Asml in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 108,29% erzielt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Asml liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 36,14 bzw. 43,55 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf das Stimmungsbild im Internet wurde eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend weist Asml eine starke Performance in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursentwicklung und Stimmungsbild auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.