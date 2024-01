Asml Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, da überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Asml heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Asml weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50,29) zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Asml zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Asml beträgt 55. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ist die Aktie damit weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Asml um 4,86 Prozent vom GD200 (618,15 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist auf einen Kurs von 642,89 EUR hin, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Asml-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.