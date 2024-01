Asml Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der niederländische Halbleiterausrüster Asml hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Trotz der geringen Abweichung von 0,47 Prozent bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein sich täglich verändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten zwei Wochen wurde Asml von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Allerdings wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Asml-Aktie bei 651,4 EUR, was einer Entfernung von +5,46 Prozent vom GD200 (617,69 EUR) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 637,73 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Asml-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Asml in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wodurch Asml eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.