Asml Aktie: Beeinflusst diese Rendite das Interesse potenzieller Anleger?

Die Höhe der Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs. Derzeit weist Asml eine Rendite von 1.62% auf, welche unter dem Branchendurchschnitt im Bereich \”Semiconductor Equipment & Materials\” liegt. Hier beträgt die durchschnittliche Rendite aktuell 1.93%. Die Abweichung beträgt damit lediglich -19 Basispunkte.

Trotzdem ist Asml in den letzten Jahren durch ein starkes Wachstum aufgefallen und konnte seinen Umsatz signifikant steigern. Auch die Profitabilität bleibt auf einem zufriedenstellenden Niveau.

Zudem stellt das Unternehmen seine Fähigkeit zur Innovation unter Beweis, indem es in neue Technologien investiert, um seine Position im Markt weiter zu stärken.

Aus diesen Gründen kann Asml trotz einer etwas niedrigeren Dividendenrendite als attraktive Investitionsmöglichkeit in Betracht...