Asml Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Asml war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Asml eine Rendite von beeindruckenden 108,29 Prozent, was mehr als 108 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Asml mit 108,29 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese herausragende Entwicklung der Aktie führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Asml liegt aktuell bei 0, was eine positive Differenz von +0,47 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,43 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Asml-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Nähe zum aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.