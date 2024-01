Asml Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Meinungen von Analysten zur aktuellen Bewertung der Asml-Aktie sind gespalten. Einige glauben, dass das wahre Kursziel der Aktie um +9,09% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 09.01.2024 verzeichnete Asml eine Kursentwicklung von +0,17%. Das Kursziel für Asml liegt derzeit bei 714,00 EUR. Das Guru-Rating für Asml beträgt 3,92.

Analyse der Experten

Die vergangenen fünf Handelstage brachten eine positive Kursentwicklung von +1,41% und zeigen eine insgesamt optimistische Marktstimmung. Die meisten Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 714,00 EUR erreichen wird, was ein Potenzial von +9,09% für Investoren bedeutet.

Meinungen der Analysten

Unter den Analysten herrscht keine einheitliche Meinung. Während 9 Analysten die Aktie als einen starken Kauf betrachten, sehen 20 weitere Analysten sie als Kauf an, jedoch ohne Euphorie. 10 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, und lediglich 1 Analyst ist der Ansicht, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch +72,50% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Abschließende Einschätzung

Die positiven Einschätzungen der Analysten werden durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Gesamteinschätzung der Experten zeigt, dass die Asml-Aktie derzeit für Investoren interessant ist, jedoch sollten Anleger die unterschiedlichen Meinungen der Analysten sorgfältig abwägen und ihre eigenen Investmententscheidungen treffen.

