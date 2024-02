Asml Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "RF Acquisition Corp":

Die Dividendenrendite für Asml beträgt derzeit 0,47 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,83 Prozent. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Das Anleger-Sentiment bezüglich Asml war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit nur drei Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegt die negative Stimmung. Obwohl automatische Analysen hauptsächlich positive Signale ergeben haben, wird die Aktie aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes heute als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität über Asml war in letzter Zeit erhöht, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Asml in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Asml-Aktie zeigt einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (18,56) ergibt jedoch eine Überverkaufssituation, wodurch die Bewertung auf "Gut" angehoben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Asml.