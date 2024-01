Asml Aktie: Abwarten

Der Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Stimmungslage zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Asml zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher erhält die Aktie von Asml bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Asml liegt der RSI7 aktuell bei 45,41 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält das Asml-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Asml eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Asml beträgt das aktuelle KGV 55, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Aktie von Asml in den verschiedenen Kategorien vorwiegend "Neutral"-Bewertungen, was auf eine ausgeglichene Lage hinweist.