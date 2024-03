Asmallworld Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Asmallworld betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,54 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Asmallworld geben auch ein neutrales Signal und spiegeln eine überwiegend neutrale Stimmung wider. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Asmallworld mit einem Kurs von 1,52 CHF aktuell -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "neutralen" Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,98 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden auch von uns untersucht. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Asmallworld bleibt ebenfalls unverändert und entspricht somit ebenfalls einer "neutralen" Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Asmallworld bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "neutral" eingestuft.