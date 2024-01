Asmallworld Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "RLI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Asmallworld liegt der RSI bei 48,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, zeigt mit einem Wert von 53,75 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Asmallworld mit 1,7 CHF momentan +1,19 Prozent über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die letzten 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -2,3 Prozent liegt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um Asmallworld in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.