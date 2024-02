Asmallworld Aktie: Grund zur Sorge?

Die Asmallworld-Aktie befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage, wie die technische Analyse zeigt. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,68 CHF, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 1,55 CHF beträgt -7,74 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,62 CHF, was einer Differenz von -4,32 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in Bezug auf Asmallworld in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Asmallworld-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Asmallworld weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,28 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Asmallworld-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments sowie des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Bewertung.