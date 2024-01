Asmallworld Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Asmallworld wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich weder stark um positive noch um negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auch das Stimmungsbild und der Buzz um Asmallworld haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Asmallworld liegt bei 62,26 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 51,91 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Asmallworld-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Anleger-Stimmung, das Stimmungsbild, den RSI und die technische Analyse jeweils eine Bewertung als "Neutral" für die Asmallworld-Aktie.