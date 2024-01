Asm Pacific TechnologyADR Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aktie von Asmpt hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +62,76 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Asmpt mit 51,37 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Asmpt als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 78,23 und der RSI25-Wert von 70,23 führen zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im fundamentalen Vergleich zur Branche (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird die Aktie von Asmpt als überbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,3 ergibt sich ein Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 10,87, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat unauffällig. Aufgrund dessen erhält die Asmpt-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Asmpt eine Mischung aus neutralen und schlechten Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was Anlegern eine klare Einschätzung der Aktie ermöglicht.