Asm Pacific TechnologyADR Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Asmpt: Analyse und Bewertung der Aktie

Die Aktie von Asmpt wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,3 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,46 % nur geringfügig niedriger ist. Daher erhält die Aktie derzeit die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität liegt im neutralen Bereich. Daher wird auch in diesem Bereich die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Asmpt im letzten Jahr eine Rendite von 31,3 % erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Asmpt mit einem Plus von 52,76 % über dem durchschnittlichen Wert. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie sogar um 67,5 % über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anlegermeinungen in sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asmpt derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Dividende, das Sentiment und den Buzz, als auch im Branchenvergleich und in Bezug auf die Anlegermeinungen.