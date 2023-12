Asm Pacific TechnologyADR Aktie: In Lauerstellung

Aktienanalysten haben Asmpt auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien über Asmpt diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die Dividendenrendite von Asmpt beträgt 3,5 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,13 Prozent für diese Aktie liegt. Deshalb bewerten die Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Asmpt mit einem Kurs von 76,2 HKD derzeit +3,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +3,66 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Asmpt beträgt 64,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Asmpt weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt in der Analyse. Insbesondere wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

