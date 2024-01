Asm Pacific Aktie: Das macht sprachlos!

Die Aktie von Asmpt bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,5 %, was einen Mehrertrag von 0,24 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung bedeutet. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral eingestuft. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Asmpt in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 39,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche im Durchschnitt um -23,4 Prozent, was einer Outperformance von +62,76 Prozent für Asmpt entspricht. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite von Asmpt mit -12,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -51,37 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Asmpt-Aktie ergibt sich ein Wert von 78,23 für den RSI7 und 70,23 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.