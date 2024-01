Asm Internationalv Adr löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse für die Aktie von Asm betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 81,62, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" resuliert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Asm eine Dividendenrendite von 0,63% erzielen, was einem Mehrertrag von 0,63 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Anhand der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Asm derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 404,52 EUR, während der Aktienkurs bei 445,05 EUR liegt, was einer Überperformance von +10,02 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 449,42 EUR, was einer Abweichung von -0,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt resultiert dies in einer "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Asm war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer Gesamtbewertung von "Gut".